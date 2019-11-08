دينا الشربيني عن "هيثم أحمد زكي": "شاف أيام صعبة ومقارنة مش عادلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بكلمات مؤثرة، تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن صداقتها بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي غادر عالمنا قبل ساعات إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

ونشرت دينا عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بهيثم وبالفنانة ناهد السباعي، معلقة "أنا مبعرفش أكتب ولا عمرى كتبت.. بس أنا مش قادرة أصدق إني مش هشوفك تاني!!، ولا هتكلمني في التليفون تاني وتقولي يالا نتقابل.. ولو مردتش عليك ألاقيك بعتلى مسچ بتقولي طظ فيكي مش هكلمك تاني، وأول ما أبعتلك أقولك يا بني ملحقتش أرد ده التليفون رن مرتين تقولي خلاص امسحي المسچ وكإني مبعتلكيش حاجة".

وتابعت "طول اليوم كنت بهرب من إني أصدق إن ده حصلك أنت يا هيثم.. لحد ما جيت أنام دلوقتي ومش هاين عليا أنام وإحنا سيبينك لوحدك.. كنت دايما تقولنا كلنا اسألوا عليا لحسن أموت لوحدي ومحدش يعرف. كنت طيب وجدع وحنين وعامل زي العيال الصغيرة".

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وأكدت دينا "هيثم شاف أيام صعبة وضغط كبير من الناس وتنمر ومقارنة مش عادلة، وللأسف مشفش حب الناس ليه اللي إحنا شايفينه دلوقتي"، مضيفة "نفسى نحب بعض كلنا ونخاف على مشاعر بعض، مش لازم نستنى حد فينا يموت علشان نفهم إن الدنيا مش مستاهلة.. أنا عارفة إنك في مكان أحسن من اللي إحنا فيه وسط حبايبك.. كان نفسك تروحلهم وأديك رحت يا هيثم".

جدير بالذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر تعرضه لهبوط في الدورة الدموية، ومن المقرر أن يُقام العزاء، مساء غدٍ السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.