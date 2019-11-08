إيمي طلعت زكريا لـ"أشرف زكي": "يا بخت نقابتنا بيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة إيمي طلعت زكريا، رسالة إلى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

ونشرت إيمي، صورة لأشرف زكي، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "الراجل شغال دينامو.. بجد ربنا يجازيك خير على كل حاجة حلوة بتعملها، مش بتلحق ترتاح.. كل يوم تفقد حد عزيز وعارفة إنك مقصرتش ولا بتقصر وكنت صاحب وعشرة عمر ودراسة ومعهد مع بابا".

وأضافت: "انت فعلاً إنسان خلوق يا دكتور ويا بخت نقابتنا بيك، مفيش كبير أو صغير احتاجه وملقهوش، ربنا يحفظك يا رب، كلمة في حب أشرف ذكي".