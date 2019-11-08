عمرو دياب وأحمد حلمي على متن طائرة خاصة في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
التقط النجمان عمرو دياب وأحمد حلمي صورة لهما على متن طائرة خاصة أقلتهما للرياض للمشاركة في موسم الترفيه بالعاصمة السعودية.
وحرص عمرو دياب على التقاط الصور مع أحمد حلمي والإعلامي عمرو أديب، وذلك خلال تواجدهم في الرياض، حيث أحيا "الهضبة" حفلا كبيرا مساء أمس الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض.
وحضر الحفل اكثر من ٣٠ ألف متفرج في ساحة مسرح محمد عبده بقلب الرياض.
وتفاعل الجمهور مع عمرو دياب الذي بدأ حفله على أنغام أغنية "يا ساحر".
وكان الإعلامي عمرو أديب قد أجرى لقاء حصريا مع عمرو دياب في كواليس مسرح الحفل، وكشف خلاله "الهضبة" الكثير من طقوسه قبل الصعود للغناء في الحفلات، وقدم شكره للجمهور السعودي والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.
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