بالصور| تشييع جثمان والد أكرم حسني لمثواه الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
شيّع الفنان أكرم حسني جثمان والده إلى مثواه الأخير، من مسجد طلعت مصطفى في مدينة الرحاب، عقب أداء صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم الجمعة.
وحرص على مواساته ومشاركته في الجنازة عدد من أصدقائه داخل الوسط الفني والإعلامي، ومنهم "أحمد فهمي، شيكو، هشام ماجد، أسامة منير".
جدير بالذكر أن أكرم حسني أعلن أمس عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والده المهندس حسني عبدالرحيم، والذي كان لاعبًا في نادي الزمالك في فترة السيتنيات. ويستقبل أكرم العزاء عقب صلاة المغرب اليوم الجمعة في مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس.
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