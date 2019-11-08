زينة وأحمد السعدني يعلقان على أداء واحد من الجمهور "عمرة" لهيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حالة من الحزن تسيطر على جمهور الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وعلى الوسط الفني، منذ إعلان خبر رحيله، وحرصوا جميعًا على الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وجمع تبرعات لتكون صدقة جارية على روحه، وقام أحدهم بأداء "عمرة" باسمه.

ونشر الفنان أحمد صلاح السعدني، عبر حسابه على "إنستجرام"، الصورة التي توضح أداء العمرة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مكتوب عليها (عمرة للمرحوم هيثم أحمد زكي، اللهم تقبلها، 7-11-2019 )، معلقًا "ربنا يكرمك".

ونشرت الفنانة زينة نفس الصورة على "إنستجرام"، معلقة "هو ده الحب اللي بجد.. الله يرحمك ويعفو عنك ويراضيك يا حبيبي" .

وتابعت "ربنا عارف بالي جوانا وعارف مين الكويس اكذبوا على بعض بس علي ربنا مستحيل.. ولو انت بني ادم من جواك اول ما تستقيم ربنا هايستخسرك في الدنيا.. جنازة تليق بأخلاقك وكرمك وحنيتك الناس كانت بتجري تصلي عليك، هو ده الحب اللي بجد وهي دي النجومية اللي محدش يعرف يحققها غير القلب الطيب اللي زيك.. الله يرحمك يا هيثم وهو فعلا الحمد لله رحمك من دنيا كذابة رحمك من أرض النفاق" .

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وأضافت "اقروا لهيثم الفاتحة واعملوا له صدقات جارية هو مالوش حد غير الناس الطيبة اللي زيكم" .

جدير بالذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر تعرضه لهبوط في الدورة الدموية، ومن المقرر أن يُقام العزاء، مساء غدٍ السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.