تراند اليوم : هذا ما تمناه "هيثم أحمد زكي" قبل وفاته.. وسر غضبه من "السوشيال ميديا"



كشفت صديقة مقربة من الممثل المصري الراحل، هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية في وقت مبكر أمس، عن آخر ما تمناه منها قبل رحيله.

وروت مسئولة الدعاية، رباب إبراهيم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تفاصيل آخر ما دار بينهما، ناقلة على لسانه: "انا هاجوز قريب يا رباب هاتعمليلي ايه في فرحي هاتقفي جنب اخوكي"

وأضافت نقلاً عنه: "عايز اعزم اصحابي القريبين مش هاعمل فرح كبير قوي بس عايز اعمل حاجه حلوة لخطيبتي انا بحبها تعبت معايا و استحملت ،و هاروح ل عمرو دياب و أقوله أنا ابن حبيبك أحمد زكي هاتغني في فرحي".

وعلقت قائلة: "مذهوله مش مصدقه .ومش شايفه غير براءه وشك وضحكتك وطيبه قلبك . ربنا يرحمك ويغفرلك".



وكشفت صديقة "هيثم" في منشور آخر كيف أنه كان يشكو لها من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، ناقلة عنه: "هما الناس اللي علي الفيس بوك بيشتموني ليه يا رباب انا عملت مسلسل جديد ليه بيشتموني هما مابيحبونيش ؟؟؟!!!".

لترد عليه: "هما مين دول يا هيثم اللي بيشتمو دا عيال مستخبيه ورا صوره مايقدروش يواجهو حد ولو شافوك يا هيثم في الشارع أدامهم هايجرو عليك ويشكرو فيك ويصورو كمان معاك هو النت كدا يا احمد سوري يا هيثم مابتجيش معايا غير احمد بحبكو انتو الاتنين".

ومضى – وفقًا لها – شاكيًا من ردود الفعل عبر "السوشسيال ميديا": "يارباب دا مابيكلموش علي الدور اللي بعمله بيكلمو عليا و عن ابويا؟".

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وردت عليه: "يا ابني انت احمد زكي اللي يقولك ربع كلمه عن ابوك ماتسكتلوش دا حقه عليك". ليسألها: "يعني انتي شايفه الشتايم دا عادي"، فيما أجابت عليه: "يا هيثم طز ف اللي بيشتم وبعدين انت تفرح يا ابني ان في ناس بتشكر و ناس بتنتقد و ناس بتشتم (هي دي طريقه تعبيرهم ) يعني انت كدا موجود وعملت حاجه الناس بتختلف ارائهم عليها مش احسن من محدش يجيب سيرتك خالص".

وختمت قائلة: "الله يسامحكم كنتو تخلو هيثم يشوف في حياته الدعوات والحب اللي علي النت دلوقت .. الحوار دا دار بيني وبين هيثم ٣ مرات تعليقات النت كانت مأثره معاه . يارب دعواتكم ومحبتكم يكون حاسس بيها دلوقت".

وغيب الموت، الفنان الشاب في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس عن عمر ناهز 35 عامًا، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة الراحلة هالة فؤاد.



