تراند اليوم : فنانتان تفجر ان مفاجأة: هيثم أحمد زكي توقع طريقة وفاته وهذه وصيته...



فجرت الفنانتين المصريتين دينا الشربيني وناهد سباعي، مفاجأة عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، مؤكتدين أنه كان يتوقع طريقة وفاته بهذه الطريقة، كما أنه كان يوصينا دائمًا بالسؤال عنه حتى لا يموت وحيدًا.

ونعت "الشربيني"، هيثم زكي، الذي رحل عن عالمنا فجر أمس الخميس، نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية.

ونشرت "الشربيني" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" ، صورة تجمعها بالراحل هيثم أحمد زكي والفنانة ناهد السباعي، وعلقت قائلة: "أنا مش قادره اصدق أنى مش هشوفك تانى.. ولا هتكلمنى فى التليفون تانى وتقولى يالا نتقابل.. ولو مردتش عليك الاقيك بعتلى مسدچ بتقللى طظ فيكى مش هكلمك تانى، وأول ما ابعتلك اقولك يابنى ملحقتش ارد ده التليفون رن مرتين تقولى خلاص امسحى المسدچ وكأنى مبعتلكيش حاجه".

وأضافت: "طول اليوم كنت بهرب من أنى اصدق ان ده حصلك أنت ياهيثم.. لحد ما جيت انام ومش هاين عليا أنام واحنا سيبينك لوحدك.. كنت دايما تقولنا كلنا اسألوا عليا لحسن اموت لوحدي ومحدش يعرف.. كنت طيب وجدع وحنين".

وتمنت "الشربيني" أن يسود الحب بين الناس وألا ننتظر موت أحد منا لكي نفهم أن الدنيا مش مستهلة.

وأوضحت دينا الشربيني قائلة: "هيثم شاف أيام صعبه وضغط كبير من الناس وتنمر ومقارنه مش عادله وللأسف مشفش حب الناس له اللي إحنا شايفينه دلوقتي.. أنا عارفه انك فى مكان احسن من اللي احنا فيه وسط حبيبك.. كان نفسك تروحلهم واديك روحت يا هيثم".

في السياق ذاته نشرت الفنانة ناهد سباعي، نعي للفنان هيثم أحمد زكي، تؤكد فيه رواية دينا الشربيني، والتي أكدت أنه كان يتخوف من الموت وحيدًا في شقته ويطلب منهم السؤال عنه.