تراند اليوم : الحكم بحبس الفنانة رانيا القابسي لمدة نصف قرن..تعرف على جريمتها...

ألقت السلطات التونسية القبض على الفنانة والمنتجة رانيا القابسي، حيث تواجه السجن لمدة 49 عاما، وفق حكم أصدرته المحكمة الابتدائية في العاصمة مؤخرًا، بسبب قيامها بإصدار شيكات دون رصيد،.
فيما أطلق فنانون تونسيون حملة واسعة لجمع تبرعات بهدف إنقاذها من السجن لنصف قرن في وقت دعا بعضهم الدولة لحماية حقوق المبدعين في البلاد.
وتفاعل عشرات الفنانين التونسيين مع هذه الدعوة، حيث أشارت الفنانة وحيدة الدريدي إلى أن الشركة التي أسستها القابسي لم تتمكن من تسويق الأعمال التي أنتجتها وهو ما أوقعها في ديون كثيرة.
وأضاف الفنان أكرم عزّوز «كل الدعم والمساندة للزميلة رانية القابسي. دخلت غمار الانتاج لأن الممثل ليس لديه ضمان استمرارية في العمل في كل القنوات والأعمال، لكن تم خداعها وخسرت ومن الخطأ معاقبتها بالسجن. موضوع رانية مبدئي يخص وقفة الفنانين مع بعضهم. الفنان التونسي بين المطرقة والسنديان، إما أن يغامر أو يأكله النسيان».