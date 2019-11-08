رنا سماحة لـ الخليج 365 نت: أميرة الحب لا علاقة لها بفيلم سعاد حسني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2019 04:28 مساءً - بعد أن أصدرت أغنيتها "أميرة الحب" أكدت نجمة ستار أكاديمي الشابة رنا سماحة لـ"الخليج 365. نت"، لأن لا علاقة للأغنية بفيلم أميرة حبي لـ سعاد حسني، لكنها فرحت أننا ذكرنا ذلك، خصوصًا وأنها تعتبرها قدوةً لها، وكثير من الفانز يلقبونها بـ"سعاد حسني العصر".

في حوارنا معها، كشفت رنا أنها لا توافق الموسيقي حلمي بكر برأيه حول انتهاء عصر أغنية "3 دقات" للفنان أبو، واختارت رنا النجمة سميرة سعيد لتكون مدربة لها في حال كانت مشتركة في برنامج ذا فويس.

كما حدثتنا رنا عن أمور كثيرة تتعلق بحياتها الشخصية وعملها في هذا الحوار:

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*هل أنتِ متفائلة بالعمل مع شركة "لايف ستايل ستوديوز" ومن كان يتولى مهمة الإنتاج لكِ؟

-أنظر، أنا من بداية طريقي أُنتج لنفسي.

*هل تملكين الكثير من المال؟

(تضحك) لا ليس كذلك. إنما أحاول بحسب إمكاناتي البسيطة، أن أطرح عملًا جميلًا من وقت إلى آخر، والأهم عندي أن يرضي الجمهور . وبالمجمل أقوم بإنتاج أغنياتي وبعدها أطلب من شركات مختصة أن تقوم بتسويق أعمالي.

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أرفض أن يتم احتكاري

*هل كان لديكِ أيّ شروط قبل أن يقع خياركِ على "لايف ستايل ستوديوز"؟ وهل أنتِ ممن يفضلن الابتعاد عن مسألة الاحتكار؟

-ربما قصة الاحتكار هي واحدة من الأمور التي حالت دون انضمامي لأيّ شركة إنتاج، وفكرة الاحتكار مرفوضة من جهتي، وكنت قد جربتها سابقًا بعد خروجي من "برنامج "ستار أكاديمي" ولم أحبذها، ويجب أن لا أكرر هذه الغلطة. وشروطي أن أقوم بما أحبه ويناسب جمهوري الذي يتابعني.

*حدثينا عن أغنية "أميرة الحب"؟

-هي أغنية رومانسية، وهي من النوع الإيقاعي، وتحمل فكرة جديدة بالنسبة لي، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي.

*لماذا تمّ تصوير الفيديو كليب في لبنان؟

-لأنّ المخرج عادل سرحان لبناني وارتأى أنّ الأماكن المناسبة للتصوير نجدها في لبنان. واستغرقت عملية التصوير يومين وعلى قدر التعب يأتي النجاح كما يقال.

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سعاد حسني قدوتي

*"أميرة الحب" ذكّرتنا بفيلم سعاد حسني هل هو مستوحى منها أم لا علاقة لذلك بهذا الموضوع؟

-أبدًا ولكنني فرحت أنك ذكرت ذلك، وأنا أحب سعاد حسني وأعتبرها قدوتي.

*هل تشعرين أنّ هناك شبهًا بينكِ وبينها؟

-كثيرًا وحتى الفانز يشبّهونني بها، وينادونني بـ سعاد حسني العصر وهذا شرف كبير لي.

نجمة "ستار أكاديمي" رنا سماحة

*نجحتِ أنتِ وزميلكِ مينا عطا بتقديم برنامج "باب الغنا" ما الذي ساعد على ذلك رغم أنكما لستما من الموسم نفسه؟

-رغم أننا لسنا من الموسم نفسه، كما قلت، إنما البرنامج جعلنا أقرباء من بعضنا البعض. كما ظهرت كيمياء كبيرة بيننا على الشاشة، وإن شاء الله يستمر هذا النجاح في الموسم المقبل.

*بين التقديم والغناء والتمثيل أين تجد رنا نفسها أكثر؟

-الغناء وبعدها التقديم وبعدها التمثيل، حيث قمت بأكثر من مسلسل كـ "أزمة نسب مع زينة"، ومسلسل آخر بعنوان "النصف الثاني"، وأيضًا "أفراح إبليس" وهناك أمور كثيرة على الطريق.

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"لكل مجتهد نصيب"

*من مراقبتنا لكِ على الـ"سوشيال ميديا" نجدكِ شخصية ناجحة، ما هي أكثر الصعوبات التي واجهتكِ في هذا المجال؟

-"لكل مجتهد نصيب" وعندما تشعر بالتعب تجد النتيجة التي تستحقها، حتى لو كان هناك منافسة قوية على الساحة، وأيّ ناجح سيجد محاربين وفي الفن لا أحد يشبه الآخر، فالأشباه لا يمكن أن ينجحوا .

*عندما تسافرين إلى أيّ بلد من يرافقكِ؟

-شقيقتي رودي، فهي أيضًا بمثابة الستايلس الخاص بي، وفي أكثر من فيديو كليب هي من اختارت لي ما ارتديه وتساعدني بشكل دائم، وترافقني أينما أذهب.

*هل لديكِ مدير أعمال؟

-أحمد بنداري مدير أعمالي في مصر، ومن الطبيعي أن يكون لأيّ فنان مدير أعمال.

*بعد اللهجة المصرية والمغربية والخليجية ماذا ستقدمين؟

-"ستار اكاديمي" أوجد لي جمهورًا من كل البلاد، وبات لدي ّ مسؤولية أن أغني بلهجات مختلفة وأحاول أن أرضي الجميع.

*كانت جرأة منكِ أن تقومي بغناء غير اللهجة المصرية؟

-لا مشكلة لديّ والفن لا قيود له، وهو لغة شاملة بين كل البلاد ، وهناك الكثير من الفنانين الذين غنوا بلهجات مختلفة واستطاعوا أن ينجحوا .

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رنا سماحة

*هل لازالت تربطكِ صداقة مع أشخاص من "ستار أكاديمي"؟

-جميعهم أصحابي سواء الشباب أم البنات ومن مختلف المواسم، وليس فقط الموسم الذي كنا فيه معًا.

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*الموسم الذي شاركتِ فيه من نجح أكثر الفتيات أم الشباب؟

-لا أرى أنّ الفتيات نجحن بشكل أكبر، وبرز اسم عيسى المرزوق من الكويت بشكل لافت، وهو تخرّج من الموسم نفسه الذي كنت موجودة فيه، وقام بأشياء مذهلة.

الجمهور يتعلق بنا شخصيًّا

*ما سبب نجاح طلاب "ستار أكاديمي" أكثر من غيرهم من برامج الهواة؟

-لأنّ الجمهور يتعلق بنا وبشخصياتنا، ويتابع حياتك الشخصية أكثر من الفنية أحيانًا، ولذلك تجد استمرارنا يكون أكبر من البرامج المختلفة.

*في حال أردتِ المشاركة في "ذا فويس" بموسمه الخامس، من كنتِ تختارين من المدربين الأربعة؟

-أحبهم جميعهم ولكن أشعر أنني سأختار الديفا سمير سعيد، وهي من ستلف كرسيّها لي، أعتبر نفسي أنّ بإمكاني أن أتلون بصوتي وأدخل بكاراكتير الكلام كما تفعل سميرة".

أختار سميرة سعيد مدربة لي

وتابعت، "سميرة أكثر فنانة يمكنها أن تتلون بصوتها وتعيش الأغنية كما هي، في حال الأغنية كانت تحمل الضحك فستشعر بذلك من خلال صوتها، وفي حال غنّت الدرما تشعر بذلك أيضًا".

كما أنني أعشق جرأة أحلام وصراحتها، فهي تملك كاراكيتر خاصًّا بها، ومحمد حماقي عبقري وثبّت نفسه على الساحة، وراغب علامة تربينا على صوته وهو مدرسة فنية كبيرة، ولكن أختار بالنهاية سميرة سعيد.

الفنانة رنا سماحة

*أين الحب في حياة رنا؟

-لا أحد يمكن أن يعيش من دون حب أهله وأصدقائه.

*لكن قصدت حبًّا من نوع آخر؟

(تضحك) هذه الفترة أركز على عملي أكثر من أيّ شيء آخر، وعندما يكون هناك أيّ شخص في حياتي لن أخبّىء هذا الموضوع وسأتكلم عنه.

*من صديقتكِ المقربة من الوسط الفني؟

-نداء شرارة صديقتي وسنعلن عن مفاجآت بيننا في الوقت المناسب.

*لمن تستمعين من الفنانات؟

-أحب وردة وأم كلثوم وفيروز ونجاة الصغيرة، هؤلاء اللواتي تربينا على أغنياتهن.

*أيّ أغنية تمنيتِ أن تكون لكِ؟

-أيّ أغنية ناجحة كنت أتمنى لو كانت لي، كأغنية "شو حلو" لـ زياد برجي ، ومن مصر أغنية "3 دقات" لـ أبو"، و "أخيرًا قالها" في الخليج، وأيضًا "تعال أشبّعك حب أشبّعك دلال".

لا أوافق حلمي بكر برأيه

*لكنّ الموسيقي حلمي بكر قال إنّ "3 دقات" لن تصمد كثيرًا ولغاية اليوم مازال الجمهور يسمعها؟

-لا أوافقه الرأي والجمهور هو الذي يحكم بالنهاية، وأخبرني أيّ مكان لا يوجد فيه "3 دقات".

رنا سماحة نجمة "ستار أكاديمي"

*هل أبو سيستمر بالغناء والنجاح برأيِك؟

-الجمهور هو من يقرر ذلك، ونحن نعطي رأينا، ولكنّ الناس تخالف كل توقعاتنا.

*أنتِ رنا بطبعكِ تنشرين البسمة، هل ينعكس ذلك إيجابيًّا على شخصيتِك؟

-الفنان يجب أن يكون مصدرًا للطاقة الإيجابية ولكل من يحبه، وعندما أعاني بعض المشاكل أجلس في الزاوية كي لا أضايق من هم من حولي.

*هل من الممكن أن تغنّي باللهجة اللبنانية ؟

-لِمَ لا.

رنا سماحة

*هل أحببتِ شيرين عبد الوهاب بأغنية "يا بتفكّر يا بتحس"؟

-هي أغنية عبقرية وشيرين غنتها بشكل رائع، والجمهور اللبناني تقبّل اللهجة منها.

*بماذا تعدين جمهوركِ عبر "الخليج 365"؟

-أن أبقى دائمًا عند حسن ظنّهم بي.

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