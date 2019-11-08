غادة والي: مهرجان قصر المنيل يحافظ كلاسيكيات الموسيقى العالمية

قالت الدكتوره غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي إن مهرجان متحف قصر المنيل يرتقي بالذوق العام ويحافظ على التراث الموسيقي جاء ذلك أثناء حضورها حفل للميتزوسوبرانو فرح ديباني وعازف البيانو المصري الصاعد العالمي سيف الدين محيي.



واضافت "والي"، أنه با لرغم من اختلاف الثقافات والمتغيرات الاجتماعيه التي طرأت علي المجتمع أدت إلى تضائل الفن الأوبرالي والموسيقي الكلاسيكية في مصر بشكل خاص إلا أن مهرجان قصر المنيل الذي تنظمه إحدى جمعيات المدنية

وهي وجمعية أصدقاء متحف قصر المنيل يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ علي بريق ذلك الفن الرفيع في مصر، ولعل الحضور الجماهيري له يؤكد أن الفن الكلاسيكي له عشاقه ومحبيه.يذكر أن مهرجان قصر المنيل يقام برعاية الاتحاد الأوروبي ووزارتي الآثار والثقافة وعدد من ممثلي السفارات الأجنبية في مصر.