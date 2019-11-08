الليلة.. عاصي الحلاني يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالأوبرا

يستعد المطرب عاصي الحلاني، لإحياء حفلتين جديدتين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، والمقرر إقامتها بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ومسرح سيد درويش بالإسكندرية.
ومن المقرر أن يحيي مساء اليوم حفل دار الأوبرا المصرية، بينما يوم الاثنين حفل الإسكندرية، وسيقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمةوالحديثة التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.
يذكر أنه كان أحيا المطرب عاصى الحلاني حفلًا غنائيًا ضخمًا فى الرياض، وذلك خلال مشاركته فى فعاليات موسم الرياض الذى أُقيم بالسعودية.
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