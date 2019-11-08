الأحد.. حفل تأبين لـ هيثم أحمد زكي بقصر السينما

يقام حفل تأبين للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وذلك مساء يوم الأحد القادم، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، بقصر السينما بجاردن سيتي.

ومن المقرر أن يعقب الحفل عرض فيلم

"البلياتشو"، وتأجيل نادي تجربتي مع السينما مع المخرج الكبير علي عبد الخالق إلي الشهر المقبل.

يشار إلى أن توفى الفنان هيثم

أحمد زكي عن عمر ناهز 35 عامًا، متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية، وورى جثمانه الثرى بمقبرة والده.

كان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية صرح أمس بأنه سيقام عزاء للفقيد غدًا السبت في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.