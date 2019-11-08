تعرف على تفاصيل آخر ليلة عرض لـ "المتفائل"

يقام في التاسعة مساءً، آخر ليلة عرض لمسرحية "المتفائل" على خشبة المسرح القومي بالعتبه، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين ٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠ جنيه.

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ويذكر أن العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من

شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.