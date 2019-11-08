الثقافة تضع خطة لتطوير الأداء التوثيقي للعاملين بالمركز القومي للمسرح

وضع رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الأستاذ ياسر صادق، خطة لرفع مستوى أداء المركز وتطوير قدرات العاملين بجميع الإدارات الفنية، وقطاعات وزارة الثقافة، بُناء على توجيهات معالي وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال.

وذلك من خلال إقامة دورة تدريبية للمجموعة الثانية من

العاملين بالمركز على إنشاء وستخدام قواعد البيانات بالتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف "لجنة الحفاظ على التراث الثقافي المصري"، لمدة ثلاثة أيام بداية من 5 نوفمبر حتى 7 نوفمبر 2019.

وقامت الدكتور دعاء شديد رئيس لجنة الحفاظ على التراث الثقافي المصري بالجمعية، بالتوجيه

النظري والتدريب العملي، وقام الأستاذ ياسر صادق بعد إنتهاء الدورة التدريبية بحضور البيان العملي لفريق المتدربين من العاملين بالمركز, وطلب من السادة مديري الإدارات تحديد احتياجاتهم التقنية لإنشاء قاعدة البيانات وتفعيلها حفظاً لتراث المركز والعمل على إتاحته للباحثين والمهتمين بتراث الفنون المصرية.

وتم تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للسادة العاملين, وقرر الأستاذ ياسر صادق إقامة عدد من الورش التدريبية في المجال التقني للعاملين بالمركز بالتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف.