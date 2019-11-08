بالصور.. تشييع جثمان والد أكرم حسني بالرحاب

أقيمت منذ قليل تشييع جنازة والد الفنان أكرم حسني، وذلك بمسجد طلعت مصطفي بمدينة الرحاب، عقب صلاة الجمعة.

ويشار إلى أن كان رحل عن عالمنا والد الفنان أكرم حسني مساء أمس، الخميس، ومن المقرر

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أن يقام العزاء مساء اليوم بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "الوصية" الذى عرض فى رمضان 2018 وحقق العمل نجاحا

جماهيريا وقت عرضه، من تأليف أيمن وتار ومصطفي حلمي وإخراج خالد الحلفاوي، وشاركه فى بطولة العمل أحمد أمين، وريم مصطفى وإسلام إبراهيم وأميرة الشريف، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف أحمد فهمى ومحمد ممدوح وسارة سلامة وياسمين رحمى ومنى ممدوح وآخرين.