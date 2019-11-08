الليلة.. أكرم حسني يتلقى العزاء في والده بالتجمع الخامس

يستقبل الفنان أكرم حسني، عزاء والده مساء اليوم، الجمعة، وذلك بمسجد حسن الشربتلي

بالتجمع الخامس، عقب صلاة المغرب.

وكان والد الفنان أكرم حسني قد توفي مساء أمس، الخميس، وتم تشييع جنازته منذ قليل عقب صلاة الجمعة بمسجد طلعت مصطفي بمدينة الرحاب.