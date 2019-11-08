بالصور.. عمرو دياب يتألق خلال حفله بموسم الرياض

أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء أمس، الخميس، بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن حفلات موسم الرياض للترفيه.

وكان قدم الهضبة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي

يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

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ويشار إلى أنه حرص على حضور الحفل أكثر من ٣٠ ألف متفرج قبل الحفل بساعات في ساحة

مسرح محمد عبده انتظارا للحضور الثاني لعمرو إلى الرياض حيث كان قد أحيا العام الماضي حفلًا هناك.

ويذكر أنه وجه المطرب عمرو دياب الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، وذلك لدعوته له للمشاركة في موسم الرياض ولقاء جمهور السعودية.