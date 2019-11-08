العرض المصري "الحادثة" يشارك ضمن فعاليات الأردن المسرحي 26

سافر فريق العرض المسرحي "الحادثة"، من إنتاج مسرح الغد التابع للبيت الفني للمسرح، إلى الأردن للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي بدورته الـ26، المُقام في الفترة من 8 نوفمبر الجاري، حتى يوم 14 من نفس الشهر.

من المقرر أن يقدم العرض بالعاصمة الأردنية عُمان، على خشبة مسرح مركز الثقافة الأردني -

المسرح الدائري، يوم الأربعاء المُقبل الموافق 13 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.تدور أحداث العرض فى إطار كوميدى، حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب، "الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، بطولة كل من: ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر، نيجار، فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، ومن إخراج عمرو حسان.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان الأردن المسرحي تُقام علي مسارح المركز الثقافي الملكي، تحت رعاية وزارة الثقافة، بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين.