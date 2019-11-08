تراند اليوم : إنهيار عائلة أكرم حسني أثناء تشييع جثمان والده – صورة

انهارت والدة أكرم حسنى فى جنازة زوجها التى شيعت من مسجد طلعت مصطفى بمدينة الرحاب بعد صلاة الجمعة مباشرة أثناء تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

حضر الجنازة العديد من الفناين على رأسهم شيكو الذي حرص على التواجد قبل الجميع بالاضافة الى حضور الاعلامي اسامة منير والفنان هشام ماجد.

وأعلن الفنان أكرم حسنى، عن موعد عزاء والده، الذى وافته المنية مساء أمس الخميس.

وكتب أكرم حسنى عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “‏العزاء في مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، عقب صلاة المغرب اليوم الجمعة ان شاء الله.. دعواتكم بالرحمة والمغفرة”.

Advertisements

وسبق أن أعلن أكرم حسنى خبر وفاة والده على “تويتر” قائلًا: “أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة”.