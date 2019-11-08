تراند اليوم : جميس دين يظهر في فيلم جديد بعد 60 عام من رحيله

أعلنت شركة أمريكية عن تقديمها فيلما جديدا من بطولة الممثل الراحل “جيمس دين”، وهو ما أثار ضجة في هوليوود حول فكرة تجسيد أحد أهم أيقونات السينما بعد وفاته. فكيف يمكن إعادة النجم الراحل لعالم السينما من جديد؟!

ذكرت شركة “ماجيك سيتي فيلمز”، يوم الأربعاء (6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019) أنها حصلت على الحقوق من ورثة الممثل الأمريكي الراحل “جيمس دين”، لتقديم فيلم عن الحرب الأمريكية في فيتنام من بطولته باستخدام تقنيات حديثة.

وستستعين شركة الإنتاج بالوسائل الرقمية لتحقيق ظهور نجم هوليوود الراحل في الفيلم، حيث سيتم مزج الصور واللقطات القديمة له واستخدام مشاهد مُوَلدة باستخدام الكمبيوتر، وسيقوم ممثل بالأداء الصوتي لشخصية “جيمس دين”.

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وعبر المنتج أنتون إرنست، في بيان صحفي، عن شعوره بالفخر لدعم أسرة “دين” لفريق عمل الفيلم قائلا: “سنتخذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان عدم المساس مطلقا بتراثه كواحد من أهم أساطير السينما حتى الآن”. وأضاف أرنست: “تعتبر العائلة هذا العمل فيلمه الرابع، الذي لم يمثله أبدا. ولا ننوي أن نخذل معجبيه”.

وكان بطل الفيلم الشهير، “ثائر بلا قضية” Rebel without cause قد قام ببطولة ثلاثة أفلام فقط إذ فقد حياته عن عمر 24 عاما بحادث سيارة في عام 1955.

على الجانب الأخر، رفض الكثيرون فكرة إعادة “دين” للحياة، حيث أصابت فكرة الفيلم الكثيرين من عشاقه بالفزع. ونشر موقع “ستايل بابليكيشن إسكواير” مقالا عدد فيه 35 ممثلا يمكنهم القيام بالدور، كما أطلق موقع “فايس دوت كوم” مناشدة جاء فيها: “نرجوكم لا تفعلوا ذلك”، بينما كتبت “لينزي رومين” من موقع “نيرديست”: “هذا من أكثر الأشياء التي تقشعر لها الأبدان”.