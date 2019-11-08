تراند اليوم : كالعادة .. ريهام سعيد تتاجر بوفاة هيثم أحمد زكي

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، صورة للراحل هيثم أحمد زكى مدون عليها: “مقويات العضلات السبب وراء وفاة هيثم أحمد زكى”.

وعلقت ريهام على الصورة قائلًة: “الدنيا اتقلبت لما عملت حلقة وقلت الكلام ده. الله يرحمه”.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الأمس الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم “حليم” بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم “البلياتشو”، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل “علامة استفهام” في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.