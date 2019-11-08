شاهدوا.. دينا الشربيني تنفعل بجنازة هيثم أحمد زكي وتفقد أعصابها

كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 03:48 مساءً - انفعلت الفنانة دينا الشربيني، على الأشخاص المتواجدين بمحيط مسجد مصطفى محمود، خلال مشاركتها في تشييع جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي إلى مثواه الأخير.
وحذرت الشربيني المتواجدين من التقاط أي صور لها، قبل أن ينتبه أحد لوصولها، ودخلت إلى المسجد مسرعة.
كان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي وحيدا داخل منزله، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، عن عمر ناهز 35 سنة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.
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