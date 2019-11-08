ليدي جاجا تخضع لجلسة تصوير لصالح مجلة elle.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

خضعت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، لجلسة تصوير لصالح مجلة Elle، وحرصت علي مشاركة جمهورها علي حسابها على موقع انستجرام بعدد من الصور الخاصة بجلسة التصوير.

وكان آخر عمال ليدي جاجا، فيلم A Star Is Born والذي يدور فى إطار درامى حول نجم سينمائى يساعد ممثلة ومطربة شابة لتصل للشهرة والذى يقع فى حبها.

والفيلم من بطولة ليدى جاجا وبرادلى كوبر، الذى قام بإخراج العمل، كما شارك بالبطولة أيضًا كل من سام إليوت وويليام بيلى وإيدى جريفن، وريبيكا فيلد وغيرهم، ومن المتوقع أن ينافس الفيلم فى العديد من الجوائز، وحظى على إعجاب الكثير من النقاد حول العالم.

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وكانت الفنانة والمطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، قد خطفت الأنظار، مؤخرا، بفستانها الأزرق الحريري في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب العام الماضي.

وصمم هذا الفستان المدير الإبداعيّ لدار الأزياء الإيطالية فالنتينو بييرباولو بيتشيولي، حيث كان من المفترض أن يتم إعادته بعد الحفل إلا أن فريق عمل المطربة العالمية البالغة من العمر 33 عاما، قد نسي القيام بهذه المهمّة.

وظهرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة عن عرض فستان فالنتينو في مزاد عبر الإنترنت تستضيفه شركة “نيت دي ساندرز للمزادات” ويبدأ سعر الفستان في المزاد بسعر 8000 دولار أمريكيّ.

والجدير بالذكر أن متحدّث باسم إدارة شرطة بيفرلي هيلز، الذي يحقّق في اختفاء الفستان، قد أكد أنّ علامة فالنتينو قدّمت تقريرًا للشرطة، وقد بدأ التحقيق في الأيام التالية لحفل الجولدن جلوب، حول إختفاء الفستان.