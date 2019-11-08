زوجة خالد سليم وابنتيه يفاجئنه بحفل عيد ميلاد مميز في الكواليس.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فوجيء الفنان المصري خالد سليم بحضور زوجته خيرية وابنتيه في كواليس تصوير مسلسله الجديد “بلا دليل”، للاحتفال بعيد ميلاده.

زوجة الفنان المصري وابنتيه احتفلن بعيد ميلاده وسط صناع المسلسل، وذلك لانشغاله بتصوير آخر مشاهده في العمل، وهو ما دفع زوجته لإقامة احتفالية كبيرة مع أصدقائه بعد انتهاء التصوير.

خالد عبر عن سعادته الشديدة بهذه المفاجأة المميزة، وقام باحتضان زوجته وابنتيه، وشاركهن تقطيع تورتة عيد الميلاد بحضور عدد كبير من فريق عمل المسلسل.

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ومسلسل “بلا دليل” بطولة درة، وخالد سليم، ونيكولا معوض، وجمال عبدالناصر، وحازم سمير، وإسلام جمال، وأكرم الشرقاوي، وعمر الشناوي، وأحمد كرارة، وإنعام الجريتلي، ومها نصار، وديانا هشام، وشيرين عرفة، وهو من إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.

ويدور المسلسل حول “حبيبة”، والتي تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه بعدما تخبرها ابنتها “هنا” بأنها شاهدت جريمة قتل “تيمور الهواري” والتي ارتكبها زوجها “عمر”، فتسعى “حبيبة” لمعرفة الحقيقة.