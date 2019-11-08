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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت والدة الفنانة المصرية أنغام على حضور حفل ابنتها بمهرجان الموسيقى العربية، والذي أحيته مساء الأربعاء 6 نوفمبر.
الفنانة زينة، التي حضرت الحفل أيضا، نشرت مقطع فيديو مؤثر لوالدة أنغام، أثناء جلوسها وسط الحضور والاستماع لغناء ابنتها بقلق وتوتر شديد.
زينة علقت على المقطع، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “عن قلق الأم وخوفها ودموعها وفرحتها إحساس غريب.. وانا قاعدة جنبها وسامعة ضربات قلبها وشايفة دموعها.. الأم فرحانة بنجاح بنتها #والدة_انغام في حفلة #انغام #دار_الاوبرا_المصري”.
وأضافت: “أول مره أحضر حفلة في الأوبرا إحساس حلو اوي ...شكرًا @anghamofficial كنتي اكتر من رائعة.. ربنا يحفظها ويحفظ أمي وأمهاتكم جميعا”.
وكانت أنغام قد أحيت سادس حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو هاني فرحات.
الفنانة المصرية أشعلت الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، ومنها: “عمرى معاك، حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمنى، بقول نسيانك، ولا دبلت، هدنة، اساميك الكتيرة، حيران، هبدأ من الآخر، على حسك في أيامى”.
كما قدمت أغاني: “متطمنة، مهزومة، بين البينين، اتجاه واحد، نزوة، قلبك، بتوصفنى بتكسفنى، بعت لى نظرة، مبحبش، اكتبلك تعهد، عرفها بيا التى طلب منها الحضور أعادتها فاستجابت، حتة ناقصة، هتمناله الخير وسيدى وصالك”.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مؤثر لوالدة أنغام في حفل ابنتها الأخير.. وزينة: سمعت ضربات قلبها.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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