أحمد السقا يتعاقد مع تامر مرسى على مسلسل رمضان 2020

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعاقد المنتج تامر مرسى مالك شركة سينرجى للإنتاج مع النجم المصري أحمد السقا لتقديم مسلسل تلفزيونى لموسم دراما رمضان المقبل 2020، عقب النجاح الذى حققه مسلسله الأخير “ولد الغلابة”.
وشارك في بطولة المسلسل بجانب أحمد السقا كل من محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، والمنتج صادق الصبّاح.
وكان الفنان المصري قد شوّق جمهوره لفيلمه الجديد، الذي يحمل اسم “العنكبوت”، بمجموعة صور غريبة من كواليس العمل.
وظهر السقا في الصور، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهو متخفي بوشاح أسود أشبه بالنقاب، واستكمل التخفي بسترة سوداء
السقا ظهر أيضا في إحدى الصور بعد أن رسم “وشم” يحمل شكل خيوط العنكبوت، وذلك في إشارة لاسم الفيلم، وقد عبر جمهوره عن تشوقهم الشديد لمشاهدة الفيلم.
وفيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ومحمد لطفي، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.
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