منى زكي: زوجي لا يمنحني هذه الرفاهية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية منى زكي عن جانب جديد من حياتها مع زوجها الفنان أحمد حلمي، وجاء ذلك بالصدفة من خلال تعليقها على صورة للفنانة إنجي المقدم.

إنجي نشرت صورة لها وهي مسافرة للخارج، ومعها عدد كبير من الحقائب، وعلقت عبر حسابها على موقع «انستجرام»، وكتبت ساخرة: «سافر دائمًا خفيفًا».

منى زكي كتبت في تعليق لها: «أنا لا أمتلك هذه الرفاهية وزوجي لا يمنحني هذا الحق، فهو لا يسمح لي إلا بحقيبة واحدة إذا كان مسافرًا معي».

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منى زكي تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في فيلم “العنكبوت” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد ‏السقا، ويتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال.

فيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي ‏فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري، وجاري التعاقد ‏مع باقي أبطال العمل.

إنجي المقدم شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «ولد الغلابة»، مع الفنان أحمد السقا، ومي عمر.