فيفي عبده أحضرت الكفن.. تفاصيل جديدة عن جنازة هيثم زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تفاصيل حزينة عاشها الجمهور بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، وبعد أن صرح الفنان أشرف زكي أنه لا يوجد هناك قريب لهيثم ليستلم الجثمان.

أشرف زكي قال إن القانون نينص على أنه لابد من وجود قريب من الدرجة الأولى لاستلام الجثمان، ولأنه لا يوجد، فقد قام بإجراءات سريعة لإستلام الجثمان بنفسه.

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وخلال هذه الفترة وصل الفنان أحمد عبد الله محمود ومعه ماء “زمزم” ليتم “غسل” الراحل به، كما اتصل أشرف زكي بالفنانة فيفي عبده التي كانت قد أحضرت الكفن، ليبدأ الغسل وقت صلاة الظهر.

يُذكر أن خطيبة هيثم أحمد زكي قد تقدمت ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر التي أخطرت مديرية أمن الجيزة بأن الفقيد انقطع عن الإجابة عن الاتصالات المستمرة لخطيبته، من ثَم انتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل أحمد زكي والممثلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما قام بإستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.