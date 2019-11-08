- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
ذهبت الفنانة المصرية غادة عادل برفقة ابنتها مريم في رحلة تسوق لأدوات الماكياج.
غادة عادل نشرت عدد من الصور لها مع ابنتها، عبر خاصية «الأستوري» على موقع «انستجرام»، وبدت مستمتعة بجولتها مع ابنتها.
جمهور الفنانة غادة عادل لاحظ الشبه الكبير بينها وبين ابنتها، والتي ورثت ملامحها، بينما قال البعض الآخر أن ابنتها تشبه والدها المخرج مجدي الهواري.
غادة عادل انفصلت منذ عامين عن زوجها المخرج مجدي الهواري، بعد زواج استمر لأكثر من 15 عاما، وقالت غادة إن العلاقة بينهما انتهت بالصداقة، ورفضت أن تذكر سبب الانفصال، وغادة أنجبت من زوجها 5 أولاد.
يذكر أن غادة عادل، غابت عن دراما رمضان 2019 بعدما تأجل عرض مسلسلها “مملكة إبليس”.
مسلسل “مملكة إبليس” من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.
كانت هذه تفاصيل خبر غادة عادل تتسوق برفقة ابنتها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.