رانيا محمود ياسين طبيبة عاقر فى «فالنتينو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، تصوير دورها فى مسلسل “فالنتينو”، والعمل من بطولة النجم الكبير عادل إمام، والذي المقرر عرضه في رمضان المقبل 2020، و من إخراج رامي إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر.

ومن المقرر أن تجسد رانيا شخصية جديدة، حيث أنها تعمل مدرسة ضمن مجموعة مدارس “فالنتينو” التي يمتلكها “نور عبد المجيد فالنتينو”، الذى يجسده الزعيم عادل امام، وخلال أحداث المسلسل يتبين أنها إمرأة عاقر لم تنجب، وهى طيبة وتعامل طلابها فى المدرسة وزملاءها بكل حب ومشاعر .

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وكان المؤلف أيمن بهجت قمر، قد سلم جميع حلقات المسلسل لصناعه، بعد أن انتهى من كتابة الحلقات الأخيرة للعمل المقرر عرضه فى رمضان 2019، ويكثف المخرج نشاطه نظرا لرغبة الشركة المنتجة فى الانتهاء من التصوير خلال شهر يناير المقبل على أقصى تقدير.

والجدير بالذكر أن مسلسل “فالنتينو” تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

ويعرض حاليا لرانيا محمود ياسين الحدوتة الأخيرة من مسلسل “نصيبى وقسمتك 3” بعنوان ” ما يطلبه المستمعون” ، ويشارك فى بطولته إيهاب فهمى، نرم نرمين الفقى، محمد عادل، أحمد رفعت، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج أكرم فريد، وإنتاج سينرجى واحمد عبد العاطى.