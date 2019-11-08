صور من شهر عسل جينيفر لورانس.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت جريدة الديلي ميل البريطانية، في تقرير لها، عن أن النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لورانس سوف تقضي شهر العسل في إندونيسيا بعد مرور ٣ أسابيع على زواجها من كوكي ماروني.

ولفتت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أن جينفير لورانس وزوجها قاما بتاجير فيلا تحمل اسم manakada لمدة ٥ ليال مقابل ١٢ ألف دولار في الليلة، وكانت الجريدة العالمية قد كشفت أن الفيلا تطل على المحيط وتتمتع بحمام سباحة خاص وحديقة كبيرة.

وكانت النجمة العالمية الحاصلة على جائزة الأوسكار جينيفر لورانس، البالغة من العمر 29 عامًا، قد عقدت قرانها على حبيبها كوك ماروني، البالغ من العمر 34 عامًا، يوم السبت 19 أكتوبر، وذلك ضمن حفل زفاف حميمي، دعت إليه أفراد عائلتها وأصدقاءها المقربين، بالإضافة إلى صفوة عالم هوليوود، حيث لم يتجاوز عدد ضيوف الزفاف الـ 150 شخصا.

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وارتدت جينيفر لورانس فستان زفاف من علامة “ديور”، بحسب ما كشفته مجلة “بيبول”، لم تكشف عنه للعلن بعد، باستثناء بعض الصور غير الواضحة التي التقطتها لها عدسات المصورين.

واختار العروسان إقامة حفل زفافهما في قلعة “بيلكورت” الواقعة في مدينة نيوبورت بولاية رود آيلاند الأمريكية، والتي كانت تمتلك سمعة في الماضي بكونها “مسكونة بطاقة شريرة”، تعود ملكيتها إلى مالكة شركة المجوهرات والاكسسوارات “Alex and Ani” كارولين رافليان، والتي أعادت إليها بريقها عندما ابتاعتها في عام 2012.

وشهد حفل زفاف جينيفر لورانس حضور 150 مدعوا من الأصدقاء المقربين للعروسين، ومن بين الحضور النجمة العالمية إيما ستون، كريس جينير، وسيينا ميلر، والممثلة الأمريكية، إيمي شومر، والمغنية أديل، وغيرهم، بينما كان غالبية الضيوف من خارج الوسط الفني.