الأخ غير الشقيق لـ هيثم زكي يوجّه رسالةً حزينةً للراحل.. شاهدي ماذا قال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف المخرج المصري عمر زهران، عن رسالة رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة هالة فؤاد.

ونشر عمر زهران نصّ الرسالة التى قال فيها: "رسالة خاصة جدًا من رامي عز الدين: إنا لله وإنا إليه راجعون، ننعى بمزيد من الحزن والألم والأسى فقيد الشباب وفقيد العائلة الغالي المغفور له الفنان الشاب الجميل هيثم زكي".

وتابع رامي في رسالته للراحل هيثم أحمد زكي "أخي الغالي هيثم، لا أستطيع أن أعبر عما في داخلي من حزن، لا أتخيل أنني فقدت أقرب إنسان لي، ألم نتعاهد أن يكون كل منا سندًا للآخر؟ لماذا تركتني وحدي يا أغلى ما عندي؟ الألم كبير والفجيعة في فقدانك أكبر وأعظم".

وأضاف: "دعائي لربي أن يجعل مثواك الجنة وأن يغفر لك ويرحمك رحمة واسعة بقدر عظمته وقدرته، لن أنساك أبدًا وستظل ذكراك دائمًا معي أينما ذهبت وأينما كنت، رامي عزالدين بركات".

وتوفي الفنان المصري هيثم أحمد زكي إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية؛ إذ تم نقله لمستشفى 6 أكتوبر بجنوب القاهرة ليتبين أنه قد توفي بالفعل.

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ولد هيثم في الـ 4 من أبريل عام 1984، وهو ابن الفنان أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد التي توفيت وهو لا يزال في التاسعة من عمره، فقضى طفولته مع والده الذي اكتشف موهبته، فشجّعه على العمل بالتمثيل ولكن بعد انتهاء دراسته الجامعية.

ظروف مرض والده ووفاته كانا سببًا في مخالفة هيثم تلك النصيحة؛ إذ بدأ مشواره الفني عام 2006، قبل أن ينتهي من دراسته بالجامعة، ليستكمل دور والده في فيلم "حليم".

قدم الفنان الراحل أول أدوار البطولة المطلقة من خلال فيلم "البلياتشو" الذي حقق نجاحًا مقبولاً، كما شارك في فيلم "كف القمر"، "نقطة دم"، "سكر مر"، "الكنز"، "الجماعة"، "الصفعة"، "إمبراطورية مين"، "السبع وصايا"، "أستاذ ورئيس قسم"، "كلبش 2"، ومسلسل "دوران شبرا".

عانى الفنان هيثم أحمد زكي من الوحدة كثيرًا؛ إذ دائمًا في جميع لقاءاته كان يشير إلى أنه ليس لديه أحد سوى بعض الأصدقاء، خاصة بعد وفاة والده.

وظهر ذلك بشكل واضح خلال حفل خطوبته؛ ففي يناير عام 2018، احتفل هيثم أحمد زكي بخطبته على فتاة تدعى إنجي سلامة وهي من خارج الوسط الفني.