بعد انسحاب بطلته ومُخرجه.. انطلاق تصوير "عهد الدم" وهذه الفنانة بطلته الجديدة؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن المنتج اللبناني جمال سنان صاحب شركة إيغل فيلمز عن بدء تصوير مسلسل "عهد الدم" بعد عدة تأجيلات بسبب بعض الانسحابات والاعتذارات.

وكشف سنان عبر تغريدة له بحسابه الخاص على تويتر عن بدء التصوير في بيروت، مؤكدًا جميع الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول انضمام الفنانة السورية نادين تحسين بك لبطولة المسلسل إلى جانب الفنان السوري باسل الخياط.

وواجه المسلسل العديد من الصعوبات قبل انطلاق تصويره، بدأت بانسحاب الفنانة السورية كاريس بشار والتي كان من المقرر أن تكون بطلة العمل، إذ فضّلت بشار الانضمام إلى مسلسل العميد بجانب الفنان تيم حسن بدلًا عن الاستمرار في "عهد الدم" لتبدأ رحلة البحث عن فنانة جديدة للانضمام إلى العمل.

ولم يكن هذا الانسحاب الوحيد في المسلسل إذ كان من المقرر ان يُخرجه السوري رامي حنا، الذي اعتذر هو الآخر بشكل مفاجيء وصادم عن المشاركة بسبب ضيق الوقت ليحل محله المصري كريم الشناوي.

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ومع إعلان بدء تصوير المسلسل الذي كتب نصّه السوري إياد أبو الشامات عن مسلسل "صربي"، أعلن جمهور الفنان السوري عن حماستهم في انتظار عرض "عهد الدم" المكوّن من 10 حلقات، ويُشارك في بطولة المسلسل كل من رودني حداد، ندى أبو فرحات، فادي أبي سمرا، جورج شلهوب.

وكانت بعض الصفحات الخاصة بأخبار المشاهير قد كشفت أن الفنانة السورية الشابة ليا مباردي ستُجسّد دور الابنة في المسلسل، وحتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن موعد العرض.

وتدور قصة المسلسل الذي ينتمي لفئة الدراما البوليسية، حول "سليم" الفنان باسل الخياط وزوجته "مايا" الفنانة نادين تحسين بك والتي يتعرّض زوجها لحادث سير يقلب حياتهما، إذ يتحول بعدها الزوج إلى الإجرام من أجل إعالة عائلته.

يُشار إلى أن الفنان السوري باسل خياط كان قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "الكاتب" إلى جانب اللبنانية دانييلا رحمة، فيما تألقت السورية نادين تحسين بك في مسلسل "مسافة أمان" من بطولة عدد من نجوم الفن من بينهم كاريس بشار وعبدالمنعم عمايري وسلافة معمار وإخراج الليث حجو، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا واعتُبر بمثابة عودة قوية للدراما السورية.