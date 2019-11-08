والد أنغام يُعلنُ وفاته ويوجّه رسالة لابنته: "أعلم أنكِ تستعجلين دفني"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الملحّن المصري محمد علي سليمان حالة من الجدل وضجّة كبيرة بسبب منشوراته الأخيرة على حسابه عبر فيسبوك، فكتب سليمان في منشوره الأوّل: "قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببًا في وجودهم أماتوني.. البقاء لله والحمدلله".

ويأتي هذا المنشور بعد رفض الفنانة أنغام غناء أيّ أغنية من ألحان والدها في حفلها الأخير بدار الأوبرا، رٌغم مُطالبات الجمهور الذي تواجد بالحفل لها بغناء "الركن الهادي البعيد" لأكثر من مرّة، إلا أنّها تجاهلت طلبهم بشكل واضح، ممّا يُشير بأنّ أنغام كانت تحاول أنْ لا تقدّم أيّ أغنية من ألحان والدها.

وبعد التعليقات الكبيرة التي تلقّاها الملحّن المصريّ بسبب منشوره الأوّل ومواساة متابعينه له بسبب خذلان ابنته حسب تعليقهم ودعمهم الكبير، قام بكتابة منشور جديد منذ ساعات قال فيه: "اكتشفت أنني لست وحدي أعلم أن تستعجلين "دفني" بل كل الناس الطيبين أفوض أمري إلى الله".

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وتلقّى محمد علي سليمان المزيد من التعليقات عبر هذا المنشور الجديد وحاول جمهوره مواساته، إذْ علّقت العديد من متابيعاته بأنهنّ مثل بناته، فيما طالبه الكثيرون بطرد الشّيطان من أفكاره، خاصّة أنّ منشوراته أصبحت مؤخرًا تدور حول الخذلان وتمنّيه الموت وصدمته في أولاده.

في المقابل لم تُعلق الفنانة المصريّة أنغام بعد على أيّ من هذه المنشورات والأخبار المنتشرة حول رفضها الغناء من أغاني والدها وكلماته حول الخذلان والموت.

يُشار إلى أنّ الخلافات بين أنغام ووالدها ليست بحديثة، إذْ سبق للفنانة بأنّ وصفته بإحدى منشوراته بـ "الكذب" وذلك بعد ظهور والدها في عام 2016 بأحد البرامج وتحدّثه عن خلافتهما.

وبالرّغم من طريقة حديثه الإيجابية وقتها عن ابنته، إلا أنّ أنغام قامت بنشر صورة عمّها الملحّن الراحل عماد عبدالحليم مُعلّقة: "الكذب عايش وأنت مت"، الأمر الذي عرّض الفنانة المصريّة للانتقاد والهجوم لوصفها والدها بالكذب وعدم احترامه مهما كانت درجة الخلاف بينهما، خاصّة أنّه لم يُسيء لها في المقابلة التلفزيونيّة.

يُذكر أنّ شقيقة الفنانة المصريّة أنغام "غنوة" والتي أيضًا كان هناك خلافات بينها وبين شقيقتها، كانت قد توفيت قبل مُدّة بشكل مُفاجيء، تاركة طفلاً صغيرًا.