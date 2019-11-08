شكرا لقرائتكم خبر عن العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت العناية الإلهية، الفنانة هالة صدقي، أثناء سيرها بسيارتها منذ قليل، لإيصال أولادها للمشاركة في بطولة للسباحة. ونشرت صدقي، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويظهر على السيارة علامات انفجار الاطارات الأمامية والخلفية للسيارة. وكتبت الفنانة عبر الفيديو "ولادي عندهم بطوله سباحه مهمه وتقريبا العربية كانت هتتقلب بينا وراحت البطولة كده، الحمد لله".

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