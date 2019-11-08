شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى: أحاول الهروب من القفص الذى يضع به الجمهور وصناع الأفلام الممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة التونسية هند صبري على صفحات مجلة "vogue" بالعربية لعدد شهر نوفمبر. ونشرت المجلة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورة من حوارها معها، والتى تقول به :" لطالما حاولت أن أهرب من ذلك القفص الذي يضع فيه الجمهور وصناع الأفلام الممثل أحيانا". Advertisements وعلقت المجلة على الصورة قائلة :"لا تفوتوا مقابلتها مع النجمة المتألقة، والتي نالت النجاح أخيراً في الجوائز وفي شباك التذاكر، بالإضافة إلى فوزها على السجادة الحمراء".

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