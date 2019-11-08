تراند اليوم : أول رد فعل من خطيبة هيثم أحمد زكى بعد وفاته

توفى الفنان هيثم أحمد زكى صباح امس ، الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما إثر إصابته بـ هبوط حاد فى الدورة الدموية، واكتشفت انجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكى ، خبر وفاته بعد إبلاغها الشرطة.

قامت انجي سلامة بالاتصال بـ هيثم احمد زكي أكثر من مرة ولم يرد لذلك أبلغت الشرطة، وانتقل الأمن إلى منزله بالشيخ زايد ووجده فارق الحياة نتيجة هبوط فى الدورة الدموية، وأغلقت حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد ساعات من وفاته.

كما تصدرت انجى سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي مؤشرات البحث فى جوجل وخصوصا أنهما كانا يستعدان للزواج.

حيث خطب هيثم أحمد زكى انجى سلامة ، التى تعمل فى مجال العلاج بالطاقة، وتتحدث دائما عن التنمية البشرية لذلك يتابعها الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعى، منذ شهر يناير الماضى فى حفل عائلى حضره القليل من الأقارب والأصدقاء.