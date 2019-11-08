تراند اليوم : دينا الشربيني : هيثم أحمد زكي قالي هموت لوحدي

بكلمات مؤثرة، نعت الفنانة المصرية دينا الشربيني زميلها الفنان هيثم أحمد زكي الذي رحل عن عالمنا، بالأمس، متأثرا بهبوط حاد في الدورة الدموية، توفي على إثره داخل منزله، عن عمر ناهز 35 عاما.

وكتبت “الشربيني” عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: مش قادرة اصدق أني مش هشوفك تاني ولا هتكلمني في التليفون تاني وتقولي يالا نتقابل، ولو مردتش عليك الاقيك بعتلي مسدچ بتقللي طظ فيكى مش هكلمك تاني، وأول ما أبعتلك اقولك يابني ملحقتش أرد ده التليفون رن مرتين تقللي خلاص أمسحى المسدچ وكأني مبعتلكيش حاجة، طول اليوم كنت بهرب من أني أصدق إن ده حصلك أنت ياهيثم، لحد ما جيت أنام دلوقتي ومش هاين عليا أنام واحنا سيبينك لوحدك.

وأضافت الفنانة المصرية في منشور أرفقته بصورة مع الفنان الراحل والفنانة ناهد السباعي: كنت دايما تقلنا كلنا اسألوا عليا لحسن أموت لوحدي و محدش يعرف، كنت طيب وجدع وحنين وعامل زى العيال الصغيرة.

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وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح أمس الخميس، عن عمر 35 عاما.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم “حليم” بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم “البلياتشو”، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل “علامة استفهام” في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.