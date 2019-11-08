فن ومشاهير

تراند اليوم : نسألكم الفاتحة.. فنانون ينعون والد أكرم حسني

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نعى الفنانون والمشاهير والد الفنان أكرم حسنى بعد إعلانه بوفاته أمس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل.

حيث علق تامر حسنى قائلًا: “يا أكرم يا حبيبي البقاء لله ربنا يصبركم راح عند اللي أحن من كل الدنيا عليه الله يرحمه و يحسن إليه الفاتحه يا جماعه و الدعاء بالرحمه لكل أمواتنا.

وأضافت دنيا سمير غانم: “البقاء لله يا أكرم ربنا يرحمه يا رب و يصبرك”.

وكتب حماده هلال: “حبيبي البقاء لله ربنا يرحمه ويصبركم ويجمعنا فى الجنه”

وأعربت إسعاد يونس عن حزنها معلقة: “لله ما أعطي و لله ما أخذ و كل شئ عنده بميقات، خالص العزاء، قلبي عندك”

فيما تُقام جنازة والد الفنان أكرم حسنى صباح اليوم الجمعة بمسجد طلعت مصطفى بالرحاب بحضور عدد كبير من الفنانين والزملاء لأداء واجب الجنازة

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