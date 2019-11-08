نجوم رحلوا في عمر مبكر آخرهم هيثم أحمد زكي

ما زال الشارع المصري يعيش حالة من الصدمة بعد انتشار خبر وفاة النجم هيثم أحمد زكي في ساعة مبكرة من صباح أمس 7 تشرين الثاني 2019، على إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، حيث فجّرت وفاة زكي حالة من الحزن، خاصة أن الوفاة جاءت بشكل مفاجئ وهو في ريعان شبابه، ودون أن يشكو أي أمراض قبلها.

هنا نستعرض أهم النجوم العرب الذين رحلوا في العام 2019 وهم في عز شبابهم:

الفنان والمذيع المصري الشاب عمرو سمير، فجّر صدمة في الشارع المصري قبل عدة سنوات، بعدما توفي في عمر الـ33 وبصحة جيدة، نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وكان بدأ حياته كمذيع في بعض القنوات الفضائية المصرية، قبل أن يقتحم عالم التمثيل من خلال فيلم "عودة الندلة".

المذيعة والممثلة المغربية وثام الدحماني، توفيت عام 2018 وهي في سن الـ34، بعد إصابتها بأزمة قلبية حادة.

الممثل اللبناني عصام بريدي، توفي وهو في سن الـ34 عام 2015، بعد تعرضه لحادث سير.

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النجمة صابرين بو رشيد هي ممثلة ومذيعة بحرينية، توفيت في عام 2019 عن عمر يناهز الـ34 عاماً بعد صراع مع المرض.

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