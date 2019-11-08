وفاة كريستوفر دينيس الذي جسد شخصية “سوبر مان” عن الـ 52 عاماً

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كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 02:34 مساءً - عن عمر يناهز الـ52 عاماً توفي كريستوفر دينيس المعروف بتجسيد شخصية “سوبر مان” في وادي سان فرناندو في هوليوود.
موقع TMZ اشار الى أنه تم اكتشاف جثة دينيس، ملقاة على رأسه في صندوق يستخدم للتبرع بالملابس، في وقت أكد متحف Super Museum، وهو متحف مخصص لتاريخ Superman في مدينة متروبوليس بولاية إلينوي، الخبر عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وجاء في البيان التالي: “نريد أن نتوقف لحظة لتقديم خالص التعازي لعائلة وأصدقاء وعشاق كريستوفر دينيس المعروف باسم (هوليوود سوبرمان) لقد تلقينا للتو خبر وفاته، لقد واجه كريس العديد من المشاكل والمعوقات والصعود والهبوط على مر السنين، نأمل أن يكون في سلام الآن، ونحن نصلي من أجل راحته“.
لقد عرفنا كريس لسنوات عديدة، منذ عدة سنوات تزوج من حب حياته هنا في متروبوليس أمام تمثال سوبرمان، لقد قضى بعض الوقت مع أسرتنا الكبيرة، وأظهر الكثير من الدعم لمتحفنا”.
يذكر ان الراحل كريستوفر دينيس أطل في الفيلم الوثائقي “اعترافات بطل خارق” أو Confessions of a Superhero في عام 2007، كما ظهر في الفيلم القصير “30 ثانية إلى المريخ: مدينة الملائكة”.
Mandatory Credit: Photo by David Buchan/Shutterstock (404324l)
SUPERMAN SHOWING HIS SUPPORT FOR THE PROTESTERS ON HOLLYWOOD BOULEVARD
DEMONSTRATION AGAINST WAR WITH IRAQ, LOS ANGELES, AMERICA – 15 FEB 2003
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