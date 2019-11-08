كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 02:34 مساءً - وجهت إحدى المتابعات تعليقاً للفنانة اللبنانية إليسا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قالت لها فيه :”جعجع واحد منن”، أي أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع واحد من المسؤولين عن الفساد في السلطة اللبنانية التي ينتفض ضدها الشعب اللبناني منذ 22 يوماً.
وجاء رد إليسا على هذا التعليق صريحاً وواضحاً، قائلةً :”اكيد اكيد اكيد و جبران باسيل وكل جماعتكن بدون استثناء كمان عزيزتي”.
ومن ناحية أخرى، كتبت إليسا تعليقاً على الثورة مؤكدةً انه لا خوف ولا تراجع رغم كل محاولات تخويف الناس من الفوضى والحرب قائلةً :”ما رح نخاف… ما رح نوقف… ما رح تخلونا نستسلم… ما رح ترمو فشلكن علينا… ما رح تخلونا نتخبى. يللي بلش لا التهديد بالسلاح ولا بالاقتصاد ولا بالفراغ ولا أيا شي رح يوقفو. هيدي ثورة… والثورة رح تنتصر “.
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة لـ إليسا :”جعجع واحد منن”.. وهي ترد: اكيد اكيد اكيد و جبران باسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.