متابعة لـ إليسا :”جعجع واحد منن”.. وهي ترد: اكيد اكيد اكيد و جبران باسيل

كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 02:34 مساءً - وجهت إحدى المتابعات تعليقاً للفنانة اللبنانية ​إليسا​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قالت لها فيه :”جعجع واحد منن”، أي أن رئيس حزب القوات اللبنانية ​سمير جعجع​ واحد من المسؤولين عن الفساد في السلطة اللبنانية التي ينتفض ضدها الشعب اللبناني منذ 22 يوماً.



وجاء رد إليسا على هذا التعليق صريحاً وواضحاً، قائلةً :”اكيد اكيد اكيد و جبران باسيل وكل جماعتكن بدون استثناء كمان عزيزتي”.

ومن ناحية أخرى، كتبت إليسا تعليقاً على الثورة مؤكدةً انه لا خوف ولا تراجع رغم كل محاولات تخويف الناس من الفوضى والحرب قائلةً :”ما رح نخاف… ما رح نوقف… ما رح تخلونا نستسلم… ما رح ترمو فشلكن علينا… ما رح تخلونا نتخبى. يللي بلش لا التهديد بالسلاح ولا بالاقتصاد ولا بالفراغ ولا أيا شي رح يوقفو. هيدي ثورة… والثورة رح تنتصر “.