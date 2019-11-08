جريمة مروعة.. أردني يقتلع عيني زوجته امام اولادهما!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 02:34 مساءً - في جريمة مروعة، أقدم زوج أردني على اقتلاع عيني زوجته أمام أولادهما وفق ما أفاد شهود عيان.
وبحسب موقع “خبرني” الاردني فإن الزوج اقتلع عيني زوجته بعد خلافات بينهما، واحتجزها في المنزل دون اسعافها وسط صراخ أطفالها وذلك في محافظة جرش شمالي الأردن،
وبعد فترة زمنية تم نقل السيدة الثلاثينية إلى مستشفى الملك عبدالله المؤسس وتم تحويلها على الفور إلى المدينة الطبية في عمان، لإجراء تدخل جراحي فوري أنتهى باستئصال عين السيدة بعد تضررها بشكل كلي ومنعاً لوصول الضرر إلى الدماغ، فيما أبقى الأطباء على العين الأخرى في مكانها بعد ترميمها شكلياً فقط، لكنها أصيبت بالعمى الكلي وبنسبة 100%.
من جانبه أكد مصدر أمني أن الجهات الأمنية تبلغت بالحادثة وتم ضبط الجاني وتحويله إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
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