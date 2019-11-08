سلمى حايك تشكر والدها على الجينات اللبنانية!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 02:34 مساءً - إحتفلت الممثلة المكسيكيّة ذات الاصول اللبنانيّة سلمى حايك بعيد ميلاد والدها الـ 82، وذلك عبر حسابها على تويتر..

وفي معايدتها المميزة كتبت كلمة “بابا” باللغة العربيّة وشكرت والدها على جذورها اللبنانيّة، قائلة: “التقطت أمس هذه الصورة مع والدي الّذي يدخل عامه الـ 82. أشكرك على الجينات اللبنانيّة بابا”.

وانهالت التعليقات من ناشطين لبنانيين على منشور سلمى حايك وأعربوا عن سعادتهم بسبب وفائها للبنان.

يذكر ان سلمى حايك هي ابنة سامي حايك دومينغيز وهو من أصل لبناني وقد هاجر جدها من أبيها من لبنان إلى المكسيك أما والدتها فهي مكسيكية من أصل إسباني.