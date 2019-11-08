محاولة سرقة باسم سمرة في جنازة هيثم أحمد زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت عدد من الأخبار عن اعتداء الفنان باسم سمرة على شاب في جنازة الفنان هيثم أحمد زكي، مما جعل سمرة يقوم بنفسه بتفسير ما حدث.

باسم سمرة قال إنه فوجئ أثناء تشييع جثمان هيثم زكي بشاب يضع يده بخفة في جيبة لسرقة تليفونه المحمول، وبآخر يضربه في ساقه في الزحام محاولا إلهائه عما يحدث.

الفنان المصري أشار إلى أنه فهم ما يحدث خلال ثواني، وبينما كان يمسك نعش الفقيد بيمينه، استخدم يساره وأمسك بيد الشاب وضربه ليبعده عنه قبل أنه يقوم بسرقته.

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باسم سمرة عبر عن دهشته ممن يظنون أنه قد يفعل ما فعله دون أي سبب، مؤكدا أن هناك بعض النماذج التي تحضر الجنازات للسرقة وليس لأخذ الثواب.

هيثم أحمد زكى قد شيع جثمانه بعد ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر.

الفنان الشاب رحل في عمر الـ 35، وتبين تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تناوله عقاقير لتقوية العضلات، بينما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث أكتوبر عن بلاغ من خطيبة الفنان بعدم رده على اتصالاتها التليفونية لفترة طويلة، وبالفعل تم دخول شقته، وتبين وجود جثته في الحمام.