افتتاح «برنسيس كافيه» لراندا البحيري بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفلت الفنانة المصرية راندا البحيري بافتتاح مشروعها الجديد، وهو عبارة عن كافيه بمصر الجديدة يحمل اسم “برنسيس كافيه”، بمشاركة محمد عبدالمنعم زبادي، وسامح وفتحي العمدة.

وشهد الحفل بحضور مجموعة من الأصدقاء من داخل الوسط الفني، و منهم الفنان إيهاب توفيق، والمنتج محمد حفظي، ولي لي قاسم، وأحمد تهامي، ومراد فكري، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأصدقاء.

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وراندا البحيري فنانة مصرية من مواليد عام 1983، بدأت مشوارها الفني في العمل كموديل إعلاني ثم بعد نجاحها اتجهت للعمل بالتمثيل، وكان أول عمل لها فيلم «جواز بقرار جمهوري»، مع الفنان هاني رمزي ورشحها للدور الفنان سليمان عيد، ومن أعمالها “أوقات فراغ”، “ما تيجي نرقص”، “العيال هربت”، “صابر جوجل”، وغيرها.

الفنانة المصرية شاركت مؤخرا في الجزء الأخير من مسلسل «سلسال الدم»، مع عبلة كامل ورياض الخولي، كما شاركت في الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي”،والذي حققت به نجاحًا كبيرًا.