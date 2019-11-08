إصابة قوية لحسين الشحات تزيد أزمات منتخب مصر

كشف مصدر مطلع عن إصابة حسين الشحات لاعب منتخب مصر وفريق الأهلي، بكدمة قوية في العضلة الأمامية، خلال مشاركته في مباراة الفراعنة الودية أمام لييبريا.

وخرج الشحات مصابا قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، وحل كريم طارق بدلا منه، ليدخل لاعب الأهلي في نوبة بكاء بسبب الإصابة.

ووضعت تلك الإصابة، الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في أزمة جديدة، مع افتقاد "الفراعنة" لجهود لاعبي بيراميدز وعلى رأسهم عبدالله السعيد.

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وأوضح مصدر لـ"العين الرياضية"، أن التشخيص المبدئي للإصابة هو تعرضه لكدمة قوية في العضلة الأمامية، وسيخضع لأشعة وفحوصات طبية لتحديد مدى قوتها.

وأكد المصدر أن تلك الإصابة ستبعد الشحات عن مواجهتي كينيا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وتعد إصابة الشحات بمثابة ضربة قوية للنادي الأهلي وجماهيره، نظرا لأهميته الشديد في التشكيلة الأساسية لـ"المارد الأحمر"، حيث شارك هذا الموسم في 4 مباريات بجميع المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.

يذكر أن البدري قرر استبعاد لاعبي بيراميدز من معسكر منتخب مصر، بسبب رفض مسؤولي النادي التخلي عنهم، قبل موعد الأجندة الدولية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.