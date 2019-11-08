وفاة المغني الفرنسي جيل بيرتن عن 58 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي مغني البانك الفرنسي جيل بيرتن، الذي شارك في عملية سطو على مصرف عام 1988، الخميس في برشلونة عن 58 عاما.



وبقي الفنان، الذي كان عضوا في فرقة "كاميرا سيلنس" وكانت غالبية محبيها من أتباع الفوضويين واللاسلطويين والمتطرفين، هاربا لنحو 30 عاما قبل أن يسلم نفسه في 2016.

وقال كريستيان ايتيلان، محامي المغني الراحل: "توفي بيرتن صباح الخميس بعدما بقي في مستشفى في برشلونة لأيام عدة".

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وكان بيرتن أصيب هو وأعضاء آخرون في الفرقة بفيروس نقص المناعة البشرية "إيدز" بعد مشاركتهم لحقن هيرويين ملوثة.

وبعد أن اعتقد أفراد الفرقة أنهم مقبلون على حتفهم، أقدموا على سرقة 12 مليون فرنك (3 ملايين يورو) من ودائع مصرف "برينكس" في مدينة تولوز بجنوب فرنسا.

وفي 2018، حكم على بيرتن بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة السرقة.