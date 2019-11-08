تانيا قسيس تطلق صرخة “كرمالك يا لبنان”

Nov 08, 2019
بعد موجة الإنتفاضة التي يشهدها لبنان في الآونة الأخيرة، أطلقت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس صرخة أهدتها للبنان بعنوان «كرمالك يا لبنان» من كلمات مي خليل وألحان إيلي مسعد.
توجّهت قسيس بكلمة للشباب عبر حسابها على تويتر: «إني فخورة جداً بشبابنا الذين عبّروا عن مطالبهم المحقة في مظاهرات سلمية. أنتم التغيير الحقيقي والغد المشرق الذي سيحقق حلمنا بلبنان الواحد الموحّد»، كما حيّت المرأة المناضلة قائلة: «هي المنتفضة، المفاوضة، المحامية، الفنانة، المراسلة الإخبارية، الجندية، هي الجدة، الأم، الإبنة، المواطنة… هي بكل تواضع الثورة الحياتية والسلمية …انها المرأة اللبنانية!»
تجدر الإشارة إلى أن السوبرانو تانيا قسيس كانت قد أسست جمعية ONE LEBANON التي تعنى بتوحيد اللبنانيين وهو ما نشهده اليوم في الساحات اللبنانية، وبهذه المناسبة، كانت قد أطلقت الأسبوع الماضي أغنية درب المجد من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان ميشال فاضل.
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