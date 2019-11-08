حسين الجسمي… خطير

من أشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، أطلق سعادة الفنان حسين الجسمي “السفير المفوّض فوق العادة” أحدث أغنياته المنفردة بعنوان “خطير” من ألحانه وغنائه، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، واضعاً تميزاً وإنفراداً مختلفاً في أسلوب اللحن والتوزيع المتناسق مع كلمات الأغنية الجميلة ذات التفاؤل والثقة، والذي قال بها الشاعر:

خطير في طبعك خطير بلونك/خطير يا ربي يكون فـ عوني

ولي يحبك صار لك مجنونك/وأنا أحبك موت لو لاموني

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خطير يلي تمتلكني عيونك/اقرا جنون الحب وسط عيوني

لو هز في يوم الغرام ركونك/أنا من اسبابك تطيح اركوني

ووضع حسين الجسمي في لحنه لأغنية “خطير” مقام “الكورد” ضمن إيقاعات عربية أصيلة ممزوجة بروح الإيقاعات الإماراتية الحديثة، مؤكداً أدائه وأسلوبه الغنائي المتفرد، الذي لا يشبه أحد.

هذا وقد طرح العمل وقدمه من خلال قناته الرسمية في موقع YouTube “ذات الأكثر من مليار ونصف المشاهدة” الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة.